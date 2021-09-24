農水署企業工會今天赴勞動部抗議要求應盡速要求農水署展開協商。（林良齊攝）

農田水利署企業工會在7月30日提出團體協約要求，依法僱主應在60天內與工會展開協商，但工會控訴，遲遲未收到農水署的回應外，近期還有許多工會會員被主管約談要求退出工會等，甚至還傳出將「臨時、約僱人員要淘汰10％」的消息，今天赴勞動部抗議要求應盡速要求農水署展開協商。

依照農田水利法規定「由農田水利會僱用之技工、工友、報請主管機關核定後僱用約僱人員及駐衛警，由主管機關所屬機關依其適用法令及原僱用條件繼續僱用。」農委會主委陳吉仲也曾承諾「改制後會100％確保現有員工權益」。

但農水署工會在7月30日提出團體協約要求，依法僱主應在60天內予以回應，農水署工會副理事長翁靖惠說，但至今已逼近9月30日的底限，卻仍未回應；此外，工會也提及，提出團協後，許多工會會員遭主管約談要求「不要出現在工會會費代扣名單」。

桃園市產業總工會秘書李虹妏說，上述的行為已明確違反工會法，並涉及構成不當勞動行為，嚴重妨礙工會運作，企圖造成寒蟬效應。

農委會農田水利署副署長陳衍源說，團體協約的回應已在昨天回覆至工會，歡迎依法展開協商；至於農水署桃管處會議紀錄提及「臨時、約僱人員要淘汰10％」，他澄清，「農水署不會同意裁員10％」，該次會議是希望不能每個人的考核都是甲等。

至於有主管約談工會會員一事，陳衍源表示，會再瞭解一些詳細狀況，會主管應尊重參與勞工參與工會的權益。

勞動部則說，依照《團體協約法》明定，勞資雙方協商團體協約應秉持誠信協商原則，且任一方無正當理由不得拒絕協商。因此，雇主接獲工會提出協商團體協約之邀約時，應積極與工會本誠信進行協商；成立工會後，雇主對於工會會務運作及相關活動即應予以尊重，不得有支配介入，干涉工會會務運作情形。