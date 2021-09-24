1名外送員日前在外送餐時，收到女友傳訊息說有幫他買晚餐，他之後發現收到1筆新訂單，地址竟是自家住址，才得知原來女友點了外送，意外就是由他來送，讓他能「順理成章」回家休息；網友笑說「根本放閃文」、「羨慕回家單」，也有人質疑有「洗單」嫌疑，原PO則強調一切屬巧合，並緊急將照片中的單號打上馬賽克，怕遭人檢舉。

該名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」中發文表示，他日前在外頭送餐，途中他的女友突然傳訊息來說「對了啾比，我有買你的晚餐」，沒想到他下秒看了自己手機的外送訂單系統，竟出現1個外送單的地址為他的住家，他當下傻眼，馬上截圖後傳給女友，笑說「哇嗚，我是不是可以回家了」。

1名外送員日前在外送餐時，收到女友傳訊息說有幫他買晚餐，他之後發現收到1筆新訂單，地址竟是自家住址，才得知原來女友點了外送，意外就是由他來送。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該外送員的女友看到訂單的截圖後也笑翻，不斷回應「哈哈哈哈哈」還說「回家了，送到家」；外送員說，他本來就習慣如果沒有訂單，就會往家裡的方向騎，沒想到原本預計到8點多才下班，因為女友的1通訊息可以「順理成章」回家了，他事後在PO文補充說「真的只是剛好啦！單來了不接難道要棄單嗎？」

1名外送員日前在外送餐時，收到女友傳訊息說有幫他買晚餐，他之後發現收到1筆新訂單，地址竟是自家住址，才得知原來女友點了外送，意外就是由他來送。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

其他網友留言說，「我也接過我老公叫的真的超開心哈哈，看地址三秒還沒反應過來，發現是自己家」、「羨慕回家單」、「這是放閃文」、「這一定是炫耀文」、「下次女友想你的時候肯定訂爆，沒讓你送到不甘心」、「根本來放閃的」；不過也有人質疑恐怕有洗單嫌疑，原PO才緊急把單號馬賽克。