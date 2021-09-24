李澤楷私人投資的保險公司富衛集團（FWD）宣佈，申請在美國上市，並已向美國證交會提交擬進行首次公開招股的註冊聲明。該公司今次將公開發行代表A類普通股的美國存託股份（ADSs），而擬發行的美國存託股份數量和發售價格範圍有待釐定，股票代號為「FWD」。

外電早前報導，富衛在美國上市的集資額可能介於20至30億美元。

本次上市，部分投資者表示有興趣認購總額不超過5億美元的美國存託股票(ADS)，當中包括李嘉誠基金會認購最多3億美元股份；富衛集團母企PCGI Holdings Limited 認購最多1億美元；PCCW Limited認購最多1億美元。

值得一提，富衛亦已與阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management Inc）建立策略合作夥伴關係，對方亦會入股以示支持。Apollo將透過旗下聯屬公司Athene Life Re Ltd.以現金認購富衛新A類普通股形式，向富衛作出4億美元的股權投資，上述股權投資與富衛首次公開招股同時進行。

營運表現方面，富衛集團今年上半年增長強勁，其中客戶增加 27％；總加權保費收入（TWPI）上升12％至37億美元；新業務價值（VNB）升47.5％；調整後稅前經營利潤則增加 55.9％至1.06億美元。

集團表示，本次上市集資所得，主要專注於有機增長；評估與悉心挑選能提升集團價值的收購機會；透過提升客戶增幅和服務、拓展分銷夥伴網路，擴大業務規模；利用數位科技提高營運效率和盈利能力等。