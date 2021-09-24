法拉利F12 Berlinetta新車價1761萬元，行政執行署變價最低起標價僅646萬。(行政執行署提供／林欣儀台中傳真)

法務部行政執行署台中分署受台中地檢署囑託，將於9月29日舉辦FERRARI（法拉利）、MASERATI（瑪莎拉蒂）及BMW等3台進口車變價，其中，新車價達1761萬元的法拉利，起標價只要646萬元。台中分署表示，此拍賣將採通訊投標及現場投標方式舉辦。

台中分署表示，這次變價物件中的法拉利F12 Berlinetta，素有「會動的藝術品」稱號，因其極有可能成了最後最大CC數的自然進氣車款，中古行情看漲，目前在歐美二手市場「中古車價不跌反升」、相當值得收藏。而這次這台變賣車是2015年出廠，里程數僅1萬2572公里。

台中分署強調，此輛法拉利車的原車主多珍藏在家，甚少外出行駛，以新車價及里程數來計算，每行駛1公里就降價886元。法拉利F12 Berlinetta採用6262CC數V12引擎，最大馬力達730匹，不僅擁有著毋庸置疑的高性能，更傾注了法拉利精湛的發動機製造工藝。

同時參與變價的另款Maserati（瑪莎拉蒂） GranTurismo MC Stradale雙門跑車‧其三叉戟徽飾引人注目，出廠新車價855萬元起，這次投標底價為194萬、不到新車價的3折。台中分署指出，此輛車2015年出廠，里程數3萬7248公里，且其引擎為4.7 V8自然進氣引擎，擁有迷人的聲浪與飽滿動力，值得喜歡賽車型的駕駛們購買

另一款BMW 118i新車出廠價166萬，2015年出廠，里程數2萬6051公里，最低投標價僅53萬元。