好萊塢男星強尼戴普(Johnny Depp)主演《神鬼奇航》系列電影、《怪獸與牠們的產地》系列電影，是兼具演技與外貌的超級男神，原本他愛情、事業兩得意，與貌美如花的女星安柏赫德結為連理，不料兩人婚變還互告家暴，強叔因此形象跌落谷底，慘被多部電影換角，連靠他才紅起來的《神鬼奇航》最新續集，也將他踢走，強尼戴普沉寂多時，最近終於在西班牙現身，大方聊起這件事，淒涼地說：「傑克船長會和我一起走下去」。

性格男神強尼戴普是情場浪子，他的女伴多心甘情願地默默守護他，而強叔在2015年將小23歲的「梅拉公主」安柏赫德(Amber Heard)娶進門，卻在感情中遇上暴風雨，結婚才1年女方就訴請離婚，之後提告家暴，強叔也反告回來，釀出軒然大波，官司纏訟多年，顯然強尼戴普損傷更重一些，安柏赫德如今正回歸拍攝《水行俠2》，而強尼戴普卻被迪士尼換角，演不成「葛林戴華德」，也不能繼續當「傑克船長」。

因鬧出婚變家暴風波，強叔慘遭婦權團體抵制，他沉寂多時，近日驚喜現身西班牙聖賽巴斯提安(San Sebastian)影展，仍是那個性格的高品味男神，但憔悴了不少，他也不改個性，聊起不能回歸經典角色一事，表示「傑克船長」美妙之處，「就是他能跟我同舟共濟」，他還是會跟傑克船長繼續同行，「有機會的話，我會去你孩子的慶生會上表演」。

而強尼戴普身陷家暴風波，判決還沒有定論，但業界已先打了預防針，他可說是遭到好萊塢放逐，強尼戴普提到網路輿論之下所產生的「取消文化」，大家群起攻擊，但都沒在追求真相，讓他很無奈，坦言：「各種運動出現，我相信原本的立意都是良善的，但現在情況就是失控的，我只能說，沒人能躲得過」。