韓國影帝李政宰和朴海秀主演Netflix新劇《魷魚遊戲》，17日上映立刻引爆超高討論度，至今人氣仍居高不下，女主角鄭浩妍因為亮眼的外貌被稱為「超模接班人」，IG追蹤人數在這期間狂飆，目前已經超過190萬人，同劇女演員李瑜美和金珠姈也跟著知名度大開。

鄭浩妍在劇中飾演脫北者姜曉，頂著一頭凌亂短髮，看起來十分有個性，然而在現實中她其實是一名超模，還曾為《VOGUE》韓國版七月刊暨創刊第300 期擔任封面主角，不僅事業得意，她的情場也一帆風順，她和演員李東輝已經穩定交往6年，儘管相差9歲但2人之間毫無隔閡。

鄭浩妍因為亮眼的外貌被稱為「超模接班人」。(圖/翻攝自鄭浩妍IG)

鄭浩妍擁有176公分的高挑身材，讓她16歲就成為各大精品伸展台上的常客，自從在2016年首度登上路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）大秀之後，便成功引起注目，這次首度參與戲劇演出，她還特別放棄了紐約時裝周行程，而她亮眼的表現也確實受到大眾喜愛。

鄭浩妍在劇中表現亮眼，現實中是一名超模。(圖/翻攝自鄭浩妍IG)

另外，飾演智英的李瑜美則是悲情角色專業戶，演技過去就受到長期磨練，讓她在劇中的表現令人眼睛一亮，引起觀眾熱議，而在劇中有超大尺度親密戲的金珠姈，雖然IG只有6萬人追蹤，但每則貼文的按讚數都很高，和鄭浩妍、李瑜美的合照更是有6萬多人按讚。