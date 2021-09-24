主機板績優股華擎(3515)本周法說會前股價暖身操帶勁，本周自低點141元上漲以來該個股反彈至今盤中163.5元，漲幅達15%。

華擎今年在挖礦需求助攻下，動能維持高檔，供給吃緊自下半年逐步改善，到明年首季可望緩解，另外，全球挖礦需求仍強勁，正向看待終端需求。高階顯示卡價格在2Q達高點，3Q則微幅下滑，中階顯示卡則維持一定價格，3Q顯示卡市況仍優於沒有挖礦商機的傳統旺季。公司長線仍看好伺服器、工業電腦動能，顯卡產品也可隨著超微市占擴大同步受惠，主機板方面，預期各國解封將讓市場需求放緩，但也可望緩解供貨吃緊狀況，預期成長相對和緩。

ASRock華擎日前也宣布成為EC DESAFIO俱樂部的贊助合作夥伴TOP PARTNER，透過兩年的贊助合作計畫，一同提升台灣足球基層環境，扶植足球人才。華擎科技主機板暨電競周邊事業處總經理李正揚表示：「目前台灣體育大多把資源放在選手奪牌或是成功後的獎勵上。但若將資源投注在基層培育上，將能讓運動養成從一個更好的方向前進。」2016年成立的ESPORTE CLUBE DESAFIO，是由一群熱血日本足球教練所創辦。他們基於對足球的熱愛，希望能讓足球在台灣發展，因此致力於幼童足球興趣培育，逐步開始建立一支兼具技術、理念與教育價值的青訓隊伍。該俱樂部U15隊伍於2020年的青少年盃、青年聯賽逐漸嶄露頭角。