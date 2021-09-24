大陸環球網24日引述日媒報導，為了牽制中國，美日澳印四國同盟不僅在印太地區挑起事端，還計畫強化｢海域感知體系」，領導所謂的｢太空領域國際規則」的制定。

日本《讀賣新聞》24日報導，美日澳印｢四方安全對話」首次面對面峰會即將舉行，在會後4國元首將發表聯合聲明。《讀賣新聞》稱，在聲明草案中提及太空、網路等領域的合作，明確寫到：｢四方安全對話成員國是包含太空領域等科學領域的領導者」，｢將會開啟四國同盟機制首次太空領域的合作。」

《讀賣新聞》稱，聲明提及的太空領域合作中，存在共用人造地球衛星資料項目目，是非常重要的一點。為了應對氣候變化，4國將共用地球觀測衛星拍攝的畫面，加強對氣候變化風險的分析能力和自然災害的預測能力。

此外，四國同盟將會共同強化｢海域感知體系」，蒐集海洋情報，增強探測可疑船隻的能力。《讀賣新聞》稱，可以看出，這是為了監視中國的海洋活動。

不過，《讀賣新聞》稱，與中國接壤的印度對於在所有安保領域進行合作持保守態度。本次聲明草案中偵測衛星的資料不在共用範圍之內。

另一方面，聲明草案中還提及｢四方安全對話」將主導太空領域所謂的｢國際規制」的制定，宣稱：｢為了穩定、可持續性利用太空資源，將致力於制定行為規範。」《讀賣新聞》提到，近期在月球開發等太空領域，中美的競爭激化。

《讀賣新聞》稱，中國致力於成為比肩美國的｢太空強國」，中國獨立的空間站將在2022年末完成。《讀賣新聞》聲稱，現在太空領域｢國際規則」尚不完善，在這種情況下，｢四方安全對話」為了牽制中國，計畫領導太空領域國際化規範的制定，首次面對面峰會提出的地球觀測衛星資料共用則是第一步。

美日澳印首次線下首腦會議將於24日舉行，據稱屆時4國首腦將討論包括應對中國在亞太地區日益增長的影響力等議題。

環球網報導，針對此事，中國外交部發言人趙立堅14日表示，中方一貫認為，搞封閉、排他、針對他國的｢小圈子」違背時代潮流，與地區國家的願望背道而馳，不得人心，也沒有出路。

趙立堅強調，有關國家應摒棄過時的零和博弈思維和狹隘的地緣政治觀念，正確看待中國發展，尊重地區國家民心，多做有利於促進地區國家團結與合作的事情。