在東京奧運後世界桌球賽事仍繼續進行，在台灣全國運動會結束後，我國桌球好手莊智淵、陳建安、陳思羽、鄭先知、蘇珮綾、李昱諄前往卡達杜哈參加《WTT球星挑戰賽》，可惜到今天包括男單莊智淵、混雙陳建安/陳思羽都已全數出局。

台灣時間今天凌晨「桌球教父」莊智淵於16強賽迎戰世界排名33南韓名將李尚洙，可惜他以總比數1：3輸掉比賽，加上混雙陳建安/陳思羽8強戰也以2：3不敵南韓李尚洙/崔孝珠，台灣好手在本次賽事全部結束，相當可惜，不過他們仍為大家帶來精采比賽。

莊智淵世界排名27，上一戰對世界排名第44的奧地利選手哈貝索恩(Daniel Habesohn)，他以3：2解決對手闖進今天的16強賽，而16強的對手李尚洙排名也略遜於他，不過在此前五次交手中莊智淵僅拿下1勝4敗，2011後還吞下4連敗，所以此戰非常棘手。

莊智淵前兩局以5：11、8：11輸掉，但他仍不放棄希望，在第三局以11：6找回士氣，可惜第四局以8：11敗下陣來，無緣晉級8強，但已40歲的他能持續繳出穩定成績，非常不容易，本屆東京奧運莊智淵也一路挺進16強，最後敗給阿薩爾(Omar Assar)。

接著他與陳建安、林昀儒搭檔出戰男子團體賽，在首輪先以直落三解決克羅埃西亞團隊，不過接下來於8強賽對上超強的德國組合奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)、法蘭西斯卡(Patrick Franziska)和波爾(Timo Boll)，雖然林昀儒對奧恰洛夫復仇成功，但第5點莊智淵又以8：11、9：11、7：11輸奧恰洛夫，遺憾出局。