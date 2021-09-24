新北市鶯歌公有市場目前正在進行改建，計畫將2樓重新翻修為美食廣場，引進各式餐飲小吃，預計在下月26日啟動招商說明會；市場處表示，鶯歌美食廣場目前計畫設置23間店面，租金價格視攤位大小而定，進駐初期最高可折抵2年租金，美食廣場預計將鶯歌陶瓷文化與現代美食主題結合，成為鶯歌藝術城內的重要建築物，預計明年中旬正式營運。

鶯歌公有市場已有40年歷史，去年開始實施內務結構補強、地平水溝整修等作業，雖然市場鄰近鶯歌車站，但因缺乏藝術氣息，來往人潮不多，市府為配合「鶯歌藝術城」計畫，著手執行違建拆除及外部攤販整頓，並結合老街意象將市場外牆更換為磚紅牆面，接著進行電梯及2樓美食廣場整建工程。

市場處長盛筱蓉表示，鶯歌公有市場1樓會保有傳統市集特色，滿足周邊民眾採買需求，2樓美食廣場則會結合鶯歌藝術城的整體城市願景，串聯鶯歌車站、老街、陶瓷博物館等景點，看準每年150萬人次的觀光人潮，預計在廣場內設置23間店面，含3間約36坪的大坪數空間、20間約3坪的小坪數空間，盼吸引在地特色小吃、商家進駐，而3樓則維持活動中心設置。

盛筱蓉說，鶯歌美食廣場店面租金每攤約2400元至3萬元不等，只要設籍新北市、年滿20歲自然人或經政府立案之法人或商號皆可申請，並會保留3％身心障礙人士及原住民名額，申請人投件後會依經營特色、品牌設計、設備投資及回饋計畫等進行評選，新住民、40歲以下青年創業者或鶯歌居民可獲額外加分，續約期間最長經營期限12年，初期進駐將提供營業設施設備補助折抵攤租，最高折抵2年。

市場處表示，鶯歌美食廣場將在下月26日下午2時在中鶯市民活動中心舉辦招商說明會，即日起至下月22日前開放報名，可上「鶯歌美食廣場招商網站」線上報名或紙本郵寄報名。