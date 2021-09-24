大陸前幾日宣布自9月20日禁止輸入台灣蓮霧與釋迦，農委會主委陳吉仲在記者會中提到柑橘類水果恐是下一個禁止輸入水果；民進黨立委賴惠員表示，提早啟動柑橘乾類加工製品收購及企業認購平台等方案。

台南是青皮椪柑的特產，民進黨台南立委賴惠員今指出，日前農委會第一時間召開記者會宣布投入10億元協助釋迦跟蓮霧農民，倘若農委會已經預測柑橘類是下一個受影響農作物，應超前部署不該等中國宣布之後，才提出扶助措施。

賴惠員說，台南是全台第三大產區的椪柑，總種植面積902公頃，占全台17％，產量27233公噸，產區集中在東山區和白河區，出產的青皮椪柑特有品種，以內銷為主；柳丁總種植面積1764公頃，占全台35％，產量超過6萬公噸，是全台第一大產區，產區集中在東山區、白河區與六甲區，而外銷市場95％集中在中國，預估台南受影響的外銷量約為總產量的0.5％。

賴惠員說，選區內年初因為極端氣候導致雨水變少，年初幾波限制供水的措施，導致青皮柑橘歉收，賣相已經不佳，又加上中國禁銷影響，無疑是東山、白河以及六甲農民雪上加霜，生計嚴重受到影響。

她說，她已第一時間便函文要求農委會應超前部署提出因應方案，如提早啟動相關認購平台等方案；也呼應台南市長黃偉哲提出及早佈署外銷網路，將市場行銷分散，把傷害降到最低。

她表示，柑橘類以外的台灣作物，危機仍然存在，農委會應立即盤點下半年會受到影響農作物，並且擬定因應策略，避免一再被威脅，造成台灣農民重大損失。