納格斯曼 漸漸已跟球員建立出默契（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[拜仁慕尼黑@菲爾德][09/25(六) 02:30] [編號 756]

衛冕的拜仁慕尼黑各項賽事已經7連勝，周六凌晨作客遇上新升班目前於積分榜末球隊菲爾德，相信會延續上周大勝另一支升班球隊波鴻後，再次大勝而回。

拜仁在新總教練 納格斯曼 Julian Nagelsmann 帶領之下球員表現越來越好。除了是7連勝外，近5場各項賽事竟攻進31球之多。至於單計算聯賽，5場有20顆進球，平均每場進4球，是德甲之冠。剛領取2020/2021賽季歐洲金靴獎(即歐洲聯賽進球最多球員獎項)的波蘭前鋒 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 在本賽季也進了7球，面對聯賽5場已失13球菲爾德，萊萬 又是時間來刷紀錄了。

至於菲爾德是3支在德甲仍未打開勝利之門的球隊，聯賽5戰只有1分排榜末。球隊丟球多，跟波鴻同失13球是德甲目前失球最多的兩隊，只進2球也只德甲進球第2少的球隊。攻不強守不穩，要在拜仁慕尼黑身上取得分數是很困難。

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韋霍斯特 需要繼續為狼堡在前線爭取進球（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[沃夫斯堡@霍芬海姆][09/25 (六)21:30] [編號 757]

拜仁慕尼黑排德甲第1位，4勝1和有13分，而沃夫斯堡同樣是4勝1和有13分排第2位。不過兩隊的進球數就有很大分別，拜仁每一場都大勝對手，相反沃夫斯堡以穩健防守跟對手周旋，目前為止5場聯賽只丟2球，跟梅恩斯同是德甲失球最少的球隊。

沃夫斯堡上一場聯賽1:1打平了法蘭克福，失去了聯賽的全勝紀錄，賽後聯賽積分跟拜仁慕尼黑一樣，但球差相差太遠，拜仁慕尼黑是+16，而沃夫斯堡是+5，所以排第2位。

沃夫斯堡5場聯賽只進7球，其中荷蘭前鋒 韋霍斯特 Wout Weghorst 就佔了當中3球，佔了快一半。球隊周六要擊敗霍芬海姆的話，除了需要繼續發揮穩健的防守之外，韋霍斯特 也要繼續有好表現。

霍芬海姆在聯賽序幕戰大勝奧格斯堡4:0，但之後無以為繼，近4場聯賽不勝，而且連續2場聯賽都沒進球。雖然球隊攻力不弱，到目前為止已進8球，甚至比對手沃夫斯堡多。不過霍芬海姆在本賽季主場就曾以0:2敗給梅恩斯，可見對壘注重防守的球隊沒有太大把握，本場面對沃夫斯堡，勝算不高。

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