華盛頓郵報今天報導，美國駐維也納外交人員疑似出現5年前發生在駐古巴大使館的「哈瓦那症候群」，引發外界批評中央情報局（CIA）未適當因應後，CIA維也納站負責人遭撤換。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）引述不具名現任與前任美國官員說法報導，這項行動釋出的訊息就是，領導人必須嚴肅對待「哈瓦那症候群」。這是一種包括偏頭痛、噁心、記憶減退與暈眩等症狀的的神秘疾病。CIA並未立即回應置評請求。

華郵說，在奧地利首都維也納的數十名美國人員，包括外交官與情報人員，以及一些美國僱員的孩子，都曾通報出現上述症狀。

CIA局長伯恩斯（William Burns）7月曾表示，約200名罹患「哈瓦那症候群」的美國官員和親屬中，約有100名是中情局人員和其眷屬。

2016年，美國駐古巴大使館首次傳出有人員出現這些症狀。

美國國家科學院（National Academy of Sciences）小組去年研判得到一套似乎可信的理論，即這種症狀是由「定向能量」造成。

伯恩斯表示，這種症狀「極有可能」是刻意造成，且俄羅斯可能必須為此負責。不過，他也強調，在進一步調查結果出爐前，他將保留決定性的結論。俄羅斯方面則否認涉及此事。