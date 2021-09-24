移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊接獲線報，出擊查出和美鎮一處廠房共雇用35名越南籍失聯移工及逾期停留的黑工。（移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊提供／吳敏菁彰化傳真）

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊接獲線報，出擊查出和美鎮一處廠房共雇用35名越南籍失聯移工及逾期停留的黑工。（移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊提供／吳敏菁彰化傳真）

移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊接獲線報，出擊查出和美鎮一處廠房共雇用35名越南籍失聯移工及逾期停留的黑工。（移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊提供／吳敏菁彰化傳真）

和美鎮一處廠房內竟全數僱用在臺失聯或逾期的黑工，移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊接獲線報，出擊查緝，當場查獲35名越南籍失聯移工及逾期停留外來人口，人數太多還出動中型巴士解送至彰化秀傳醫院實施PCR篩檢。囂張全聘黑工讓人驚愕「太敢了」。

彰化縣專勤隊接獲藏匿黑工線報後，會同彰化縣政府勞工處、彰化縣警察局員林分局、和美分局及臺中市警察局共計出動50人一同出擊。

彰化縣專勤隊指出，該和美鎮廠房位於田中央，地處偏僻不易查緝，為免打草驚蛇，移民官還喬裝農夫深入蒐證，並與友軍合力組成查緝聯盟，在相關單位通力合作下，當場一口氣查獲多達35名越南籍失聯移工與逾停留人士正非法從事鐵器打磨工作。

移民官更發現廠內張貼有越南文研磨圖示教學，可見規模之大。因疫情關係除當場測量體溫及消毒外，移民署並出動中型巴士分批解送前往彰化秀傳醫院實施PCR篩檢，所幸全數呈現陰性。此次出擊順利查獲囂張雇主及外國人，有效打擊外來人口在臺非法工作及防堵疫情破口，淨化社會治安。

彰化縣專勤隊隊長黃奕崗呼籲請民眾不要聘僱來路不明的外來人口或仲介非法移工工作「就業服務法」規定民眾未經許可非法聘僱外國人，可以裁罰新臺幣15萬元以上75萬元以下罰鍰；5年內若再犯可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金，意圖營利仲介者更涉及刑事責任。