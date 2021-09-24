據知情人士透露，谷歌(Google)正尋求與歐盟就數位廣告的反壟斷調查達成和解，希望能避開漫長的調查和被處以巨額罰款的下場。

歐盟執委會在今年六月啟動一項調查，調查谷歌是否在線上顯示廣告技術服務偏向於自己，從而排擠了其他競爭對手、廣告商、和線上發行商。

據了解，谷歌已經對執委會提出相關建議；由於事項的敏感性，該消息人士拒絕提供進一步細節。執委會也拒絕對此消息提出評論。

歐盟監管單位正在調查谷歌是否限制第三方在網站和apps上去獲取用於廣告目的的用戶數據，同時保留這些數據僅供自己使用。

谷歌計畫刪除Chrome瀏覽器上的cookie，並且停止透過使用一種名為廣告標籤的工具，來追蹤Android用戶。該計畫的執行一直受到關注，廣告業者一直認為此有反競爭憂慮。

谷歌去年從線上廣告中賺取了1470億美元的營收，比世界上任何其他公司都多，包括從搜索、YouTube和Gmail在內的廣告佔其收入的大宗。

谷歌在過去十年面臨歐盟反壟斷單位的三起調查，讓谷歌遭到總計80億歐元(約94億美元)的罰款，谷歌還被勒令改變商業模式，讓更多競爭者參與競爭。