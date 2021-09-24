班尼迪克康柏拜區在《天才貓奴畫家》展現貓奴的一面。（台北双喜電影提供）

班尼迪克康柏拜區（Benedict Cumberbatch）帶來新作，再次演出真人真事改編的電影《天才貓奴畫家》。他下足功夫，7度挑戰演出真實人物，蓄起八字鬍發揮神級演技，詮釋歷史上家喻戶曉、以畫貓聞名的英國畫家路易斯韋恩（Louis Wain），本身也相當喜愛貓咪的他，更深受這位藝術家與可愛貓畫作後的情感動容，立馬決定接演，而好友克萊兒芙伊（Claire Foy）演出謬思妻子，兩人再度合作飾演夫妻，發揮絕佳默契，共譜出一段動人愛戀。

班尼迪克康柏拜區溫文儒雅的紳士形象，與獨特的性感聲線魅力十足，以影集《新世紀福爾摩斯》足智多謀的福爾摩斯而聲名大噪，扮演漫威超級英雄「奇異博士」再創事業高峰。細數所有演出作品，他可說是影壇中最會演人物傳記電影的演員，揣摩過《電流大戰》發明大王愛迪生、《危機解密》維基解密網站創立人朱利安阿桑奇、《脫歐：無理之戰》前英國首相首席特別顧問多明尼克庫明斯、《鐵幕行動》英國商人葛雷維爾韋恩、《失控的審判》軍事檢察官斯圖爾特庫奇，更憑藉《模仿遊戲》英國數學家艾倫圖靈一角，榮獲金球獎和奧斯卡提名。這次《天才貓奴畫家》，又再次扮演真實人物。

《天才貓奴畫家》講述於 19 世紀末英國藝術家路易斯韋恩，才華洋溢的他以畫生動活潑的「擬人化貓」畫作而著名，故事則聚焦在他與10歲年齡差距的妻子艾蜜莉的愛情故事，以及與家人間的緊密關係變化，即使晚年因精神分裂所苦，從未停止畫出關於貓的創作，全都是源於對妻子，以及他們所飼養的小貓彼得身上不可磨滅的愛，故事相當動人，也吸引了康柏拜區的關注：「路易斯的故事非常感人，我因為他的藝術才能而深受吸引，而他的整個人生歷程也十分特別。」

康柏拜區也表示，路易斯的貓畫作既幽默怪誕又有深奧政治意涵，他大讚這樣跨世代成就與影響力已深深滲透現今文化中，同時也回憶起自己年少時，看見大自己18歲的姊姊，在牆上掛著有趣貓畫作，原來他與路易斯韋恩早有連結，他本身也是愛貓的貓奴：「我本身對於貓的多變性格相當著迷，還能詮釋崇拜已久的貓畫家，覺得相當有意思！」，導演威爾夏普則曾以演員身份，與康柏拜區在《新世紀福爾摩斯》第二季合作過，對於康柏拜區能加盟出演相當欣喜：「他的演出耐力和投入的角色有相同的特質，讓我相當感動。」

由「奇異博士」演技派巨星班尼迪克康柏拜區，金獎影后克萊兒芙伊，英國新銳導演威爾夏普（Will Sharpe）執導的《天才貓奴畫家》，揭開天才貓畫家路易斯韋恩的傳奇一生，入選本屆多倫多影展，日前舉行世界首映也獲得好評價。電影將於10月22日起與全美同步上映。