台中市經發局先舉辦台中購物節App早鳥活動為購物節暖身，24日宣布推出山城地區商圈行銷計畫「湯愛谷關」活動。（盧金足攝）

台中市在地廠商創新設計，研發生產充滿台中味的球鞋，結合創意文化以插畫呈現，標記「我吃過的就是我走過的」成全場焦點之一。（盧金足攝）

為因應2021台中購物節的到來，同時為更貼近民眾使用習慣，今年App持續優化再精進，截至目前為止累積下載數已近39萬次。（盧金足攝）

疫情衝擊，很多業者廠商期台中購物節商機。（盧金足攝）

2021台中購物節邁入第3屆，活動從10月10日至12月9日持續2個月，經發局因應即將到來的購物節，振興券未領用前，先辦台中購物節App早鳥活動為購物節暖身，24日宣布推出山城地區商圈行銷計畫「湯愛谷關」活動，為早鳥活動再加碼300份谷關千元消費券等優惠，放大振興券效益，直接將好康回饋給市民。

優惠好康大放送！經發局長張峯源表示，台中購物節去年下載人數好是35萬人次，對政府而言會員數相當的多，截至昨天為止是39萬人下載APP在線上，成績非常好，曾經有40多天高居相類似的網站名列茅。

張峯源說， ATP有非常強大數據功能，可以了解山海屯區、各縣市消費熱區，掌握那一區消費度是最高，那一區中獎的人數最多，資訊多元、精彩，還有優惠店家資訊。

台中市有的店家會送出3倍點數，意即台中市的一般店家消費滿500元，以3倍點數來算，大概167元就有一次抽獎機會，台中購物節10月10日將正式開始，為刺激消費振興台中市經濟，市長盧秀燕於宣布台中市加值計畫，配合國慶日登場的第3屆台中購物節，祭出天天抽5000元、周周抽10萬元、月月抽百萬現金。

「壓軸千萬好宅！」經發局強調，加碼獎項總額逾3億元，市府推出抽現金加千萬好宅的加碼方案，就是要讓商家、民眾都受惠。

中央振興券10月8日正式領用，台中購物節將於10月10日登場，振興券台中最好花，民眾只要在台中消費，並在台中購物節App登錄發票，消費金額累計滿500元，即可獲得一組抽獎序號，若店家或攤販未開立發票，民眾須掃取店家設置的優惠店家QR-code條碼，保留店家開立收據即可參加抽獎。

張峯源指出，抽獎加碼將是最吸睛且最有感的方案，今年台中購物節預計創造破百億元以上的經濟產值，振興全市產業與店家復甦，歡迎大家到台中使用振興券振興經濟，把餅做大帶動產業、店家復甦。

今年台中購物節媒合電商平台拓展多元販售管道，攜手打造台中特色產品專區，包括規畫7大主題商品專區，「普天同慶MIT 精品」、「振興經濟支持在地店家」、「台中優選新鮮直送」、「媽咪市長推薦」、「雙十一限時必選」、「限時搶購要的 ＋1」、「暢遊台中報復旅遊」將接力登場，延續去年與電視購物頻道合作主打台中十大伴手禮、農特產品，透過線上通路，有效增加特色商品全國曝光度。

為掌握疫情所帶動的消費數位化趨勢，台中購物節媒合國內標竿電商線上購物平台，在線上平台設置台中特色專區及依當周活動主題提供消費加碼優惠。

經發局表示，為因應即將到來的購物節，將特別舉辦台中購物節App早鳥活動來為購物節暖身，邀請之前已加入會員的民眾回娘家及首次參加活動的民眾加入會員。

只要在早鳥活動結束前，安裝、更新、登入台中購物節App，可獲得抽獎券，享有企業贊助「日日抽」好禮內容包含企業熱情贊助歐客佬精品掛耳禮盒、嘉味軒鮮奶太陽餅禮盒、振宇五金限定福袋、寧菠小館黃金蘋果泡菜、防彈咖啡包、橙長鈣片等，更有「特別獎」包含iPhone 12 Pro Max 128G、Dyson supersonic 吹風機、任天堂Nintendo Switch 藍紅雙遊戲組等多項獎品。

經發局表示，台中購物節App於2020購物節活動期間，長達43天居全台安卓旅遊類、政府機關類App熱門下載第1名，累積下載數亦突破34萬次，同年10月更榮獲有資通訊科技界「奧林匹克」之稱的「2020全球ICT卓越獎（WITSA Global ICT Excellence Award）」首獎肯定。

為因應2021台中購物節的到來，同時為更貼近民眾使用習慣，今年App持續優化再精進，截至目前為止累積下載數已近39萬次。

台中購物節App的基本精神就是掃發票、拿大獎，為使所有會員與非會員更加熟悉操作方式，經發局特別舉辦「購物節早鳥活動」，邀請民眾到 Google Play 或 App Store 搜尋「

台中購物節App」下載或更新，並註冊平台會員(若已為會員登入App 即可)。自即日(9／23)起至2021年10月9日止，於早鳥活動結束前，以會員身分登入成功即可取得一張抽獎券。