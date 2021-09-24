今開場找來6歲的網紅小禮兵孫靖來表演，因每個動作都相當到位，就連侯友宜也身陷其魅力。（陳慰慈攝）

全國運動會聖火於野柳引燃後，今天展開傳遞，新北市首創三路傳聖火，由市長侯友宜將聖火分別交給公路、鐵路及網路代表，消防隊員尤偉檁、體育主播徐展元、藝人雷艾美、全家便利商店代表，侯說，新北主辦全運會，希望是一場人人可以參與的運動盛會，繼東奧後，所有的好手在10月16日到21日齊聚新北市，能夠創造更好的運動紀錄。

侯友宜表示，三路傳聖火突破過往賽會，聖火傳遞不再是只有運動圈內人才有感的事，新北用聖火跟全台交朋友，人人都有機會成為火炬手，從7月開始就在網路上徵選火炬手，報名年齡從6歲到80歲，範圍涵蓋全台22縣市，全家超商也推出西瓜口味的焰火霜淇淋來助陣。

侯友宜說，目前警戒二級是到10月4日，未來會隨著疫情的滾動做好在運動賽事期間的所有的防疫相關準備，只有把防疫做到位，運動選手才能夠安心在新北市各場所能夠盡情表現，這才是市府應負的責任，在每場賽事一定會把防疫的各個細節、防備先做好，歡迎所有運動好手到新北市。

至於全運會16日開幕後是否會開放觀眾入場觀賽，新北市體育處長洪玉玲說，中秋節過後兩周是疫情觀察期，須視疫情狀況調整，之後會再對外宣布。

另今活動開場表演找來6歲的網紅小禮兵孫靖來表演，因每個動作都相當到位，成為全場注目焦點，就連侯友宜也身陷其魅力，稱讚他太厲害了。