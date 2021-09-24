一批利用｢佛媛」虛假行銷帳號被處罰，央媒怒批：欲壑難填。(紅星新聞)

大陸媒體24日報導，字節組跳動方面稱，抖音安全中心對部分使用者利用｢佛媛」形象營造人設展開專項治理行動，共處罰相關帳號48個，其中永久封禁帳號7個，同時，清理違規視頻148條。

抖音23日表示，一直以來，都宣導真實美好的原則，堅決反對任何營造人設、利用人設開展虛假行銷的違規行為，一旦發現，將會從視訊、帳號等多面向治理處罰。

紅星新聞報導，抖音還上線了溫馨提示，當用戶搜索｢佛媛」時，搜索結果頁會提示｢做真實的自己，才會被人長久喜愛。請對虛假人設、藉機行銷行為說不」。

紅星新聞報導，字節組跳動方面對表示，未來抖音將不遺餘力持續打擊營造人設、虛假行銷等違規行為。

中國新聞網報導，針對網紅藉佛門行銷炒作，打造｢佛媛」人設。｢小紅書」方面稱，小紅書第一時間已啟動專項檢查，清理違規筆記70篇，封禁帳號3個。此外，使用者在搜索｢佛媛」等關鍵字時，結果頁將顯示｢勿立虛假人設，做真實的自己」的提示。

此前，大陸央視網曾發文批評：佛媛中一些人是否違法違規，應該引起有關部門的關注。一些自媒體平台，更應該負起主體責任，下架相關產品，減少甚至禁封此類行銷帳號。