日本首相菅義偉與印度總理莫迪今天首度面對面會談，雙方考量到中國，有共識強力反對憑藉武力在東海與南海嘗試單方面改變現狀，並將合作實現自由開放的印太地區。

日本放送協會（NHK）報導，菅義偉為出席在美國華盛頓召開的四方安全對話（Quad）領袖峰會出訪美國，峰會前先與同樣為此訪美的莫迪（Narendra Modi）舉行首次面對面會談，全程約45分鐘。

菅義偉在會中表示，印度是與日本共享基本價值的重要夥伴；莫迪則表示，日印關係不僅是兩國的關係，也對區域與世界的安定與繁榮相當重要。

報導指出，雙方考量到中國，有共識強力反對以經濟施壓，以及憑藉武力在東海與南海嘗試單方面改變現狀；為實現自由開放的印度太平洋地區，日本與印度以及四方安全對話成員國將緊密合作。

此外，兩人在會中對合作對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情達成共識，也將盡早舉行外交與國防方面的部長級2加2會談、在數位領域展開合作等。