總統蔡英文今天到基隆高中視察，允諾打造基隆高中為青少年羽球訓練中心。（基隆市政府提供／楊亞璇基隆傳真）

總統蔡英文今天到基隆高中視察，允諾打造基隆高中為青少年羽球訓練中心。（基隆市政府提供／楊亞璇基隆傳真）

台灣羽球選手在今年東京奧運大放異彩，也讓國人發現許多優秀的選手都出自國立基隆高中，總統蔡英文24日前往基隆高中，感謝培育國手的幕後推手教練鄭永成夫婦對台灣羽球選手的付出，已開始評估將基隆高中打造為台灣青少年羽球訓練中心，並允諾未來對羽球有更好照顧，讓台灣在世界羽球排名能往前。

蔡英文今早到基隆高中視察，受到全校師生熱烈歡迎，蔡英文並與市長林右昌、立委蔡適應玩起自拍。鄭永成培育羽球選手李洋及教練陳宏麟，鄭與總統分享一路走來的心路歷程，包含因為印尼排華而來台灣以及培訓選手過程中的酸甜苦辣，並表示希望成立青少年羽球訓練中心，培養更多優秀選手，可讓全世界看到台灣。

基隆市長林右昌表示，總統應該是日治時代創校到現在，有史以來第一位到基隆高中的總統，他透露，上次羽球選手李洋回到基中，希望請總統錄一小段影片為同學加油打氣，但總統因行程因素無法錄製影片，後來「斗膽的」請總統親自加油打氣，總統一口就答應了，所以才有今天的行程。

林右昌指出，鄭教練倡議國家級羽球運動中心不是新的構想，也是因為鄭永成及其他老師努力20年，才有今天李洋與其他選手在奧運發光發熱；現在若中央給予鼓勵支持，相信未來會更好。

蔡英文表示，東京奧運是我們有史以來成績最好的奧運，大家印象最深刻就是羽球選手表現，今天她有很深感受，就是東京奧運的羽球選手變成大家耳熟能詳的名字，都跟基隆高中有關，不是基隆高中畢業，就是基隆高中畢業的教練訓練出來，感謝鄭教練20年時間培育優秀羽球選手，讓基隆高中變成羽球國手的搖籃。

蔡英文表示，她知道大家都關心可不可以把基隆高中打造成台灣訓練羽球選手的訓練中心，基隆也提出相關計畫，教育部已開始進行評估，若有經費不足的地方可以一起努力、募款，並承諾未來對羽球選手有更好的照顧，讓台灣在世界羽球排名往前，讓選手發光發熱、國民更感榮耀。