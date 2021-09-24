國民黨主席選舉明日舉行投票，候選人卓伯源今接受電台專訪重申，國民黨目前最需要的是「中道路線」，而他是國民黨的最大公約數，呼籲黨員踴躍投票，用選票改變國民黨，重拾人民信心，贏回中華民國。

國民黨主席選舉競爭激烈，候選人朱立倫與張亞中不僅在辯論會激烈交鋒，雙方陣營都喊出「棄江」保自己。面對國民黨面臨分裂危機，卓伯源今表示，黨主席選舉攸關國民黨能否邁向執政之路，其中朱立倫與張亞中分派明顯，唯獨他是「中道路線」，若當選黨主席，沒有分裂的問題。

卓伯源表示，新鎮主席要協助立委陳柏惟罷免案、推動反萊豬等2公投案、擬定公平、公正的2022全國地方選舉黨內提名辦法，必須要專心經營黨務，不能把選黨主席當作政治跳板。

對於選情，卓伯源分析，如果候選人票數平均，最關鍵票倉將落在退役官兵及其眷屬組成的黃復興黨部，由於動員力強、佔比高，極可能會左右選舉的關鍵，但他對自己的選情信心滿滿。

卓伯源強調，這次黨主席選舉是國民黨的重要時刻，攸關能否邁向執政之路，或是變成議題是中小型政黨的危機，呼籲黨員踴躍投票，並在投票前冷靜思考再做決定。