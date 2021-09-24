最近一段時間，佛門寺院多了一群特殊的｢女香客」。她們被稱作佛系名媛，簡稱佛媛。

紅星新聞報導，抄經、拜佛、品茶、吃素……是佛媛日常（作秀）的標配。她們把這些行為拍成照片或者錄成視訊，發到朋友圈或者上傳到視訊網站。展示一下生活，打造一下人設。有的人粉絲數量高達數十萬，在網路上很有影響力。

喜歡佛學文化，是個人自由，但一些佛媛的行為舉止愈發出格。很多寺院是禁止拍攝的，她們對著佛像各種拍，是經過許可還是偷偷摸摸？穿上佛教僧服海青拍照，應將身體完全包裹，這位有意無意地敞開了衣服，露出豔麗的碎花長裙，還將名牌包包捧在身前，是不懂禮數，還是故意為之？抄經禮佛本是莊重的事，但她衣著暴露抄經，起碼的尊重在哪裡？

有的大V佛媛感覺粉絲多了，人設也打造得差不多了，就開始現出原形：帶貨割韭菜，售賣一些相關的服飾、串珠、手鏈、平安鎖。

9月23日，大陸央視網發布文章《這群佛媛真是欲壑難填！》稱這些佛媛，看似與世無爭，實則物欲橫流，不僅破壞了宗教場所的嚴肅氣氛，而且涉嫌違法違規。中國《宗教事務條例》第五十三條明文規定，｢禁止以宗教名義進行商業宣傳」。

陸媒呼籲，佛媛中一些人是否違法違規，應該引起有關部門的關注。一些自媒體平台，更應該負起主體責任，下架相關產品，減少甚至禁封此類行銷帳號。廣大網友不應被她們營造出的意境所迷惑。博眼球，騙流量的背後都是生意，她們盯的是你的錢包。如此鬧劇，必須休矣，還佛門一個清淨，更別再辣大眾的眼睛了。