高雄市長陳其邁今接受媒體專訪，面對即將到來的高雄市長選戰，國民黨可能推派前高副市長李四川參選，是否視其為強勁對手的議題，陳其邁表示讓市民來解答，自己就是要努力做好工作。

陳其邁今（24日）接受廣播節目「新聞放鞭炮」訪問，對於未來的動向及連任議題，陳稱，市長補選後，自己只剩下2年時間，時間一下就要到了選戰，但自己現在很忙，有時禮拜天都要上班處理公文，隨扈看到他還會說，「市長，禮拜天又來了」，所以也不會特別去想到選舉的事情。

對於國民黨可能推派李四川或是前高雄副市長葉匡時參戰，甚至曾傳出傳聞台北市長柯文哲也可能參選，是否會視他們為強勁對手？陳回應，這樣讓市民來回答；自己就是認真做，做市長就是要像大樹一樣定根。

陳其邁更笑言，「大家都盯著我，但我不會選2024，要選總統的可以不要管我，我就專心做事情，因為我的承諾就是把高雄市長做好，希望在自己任內，把高雄的產業結構轉型」。

此外，針對主持人詢問前高雄市府時期，李四川任內的路平到底如何？陳其邁直言，市政是延續的，那自己當然是希望做得更好，不管路有洞或是坑，身為市長就是要做起來，並按部就班做好。陳其邁強調，高雄市土地面積是1個新北再加上三個台北，偏鄉市區都要顧到，明年路平預算會再增加2.7億。