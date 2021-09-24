「全家人都不理我，我好難過！」台中市豐原區38歲的洪姓男子，因細故與家人發生口角爭執，因洪男患有輕微思覺失調症狀，家人想讓他冷靜，被誤會「冷處理」，日前獨自1人騎機車外出來到頭汴山區，並發簡訊給哥哥表示輕生，太平警方獲報，即刻救援，在山區找到洪男，成功挽回寶貴性命。

太平警分局指出，頭汴派出所警員黃培維、張聖雄當天下午2點多執行巡邏勤務，接獲他單位轉報緊急協尋案件，稱「年約38歲的洪姓男子有輕生傾向，目前最後發話基地台在頭汴山區，請求協尋。」

頭汴派出所副所長林嘉文說，員警前往山區南國巷產業道路內搜尋，經過一番搜尋在小徑內發現洪男所騎乘之重機車，將近2小時的搜尋終於發現洪男身影，耐心安撫洪男情緒，但男子頻稱「全家都不理我，我好孤單難過，什麼事都不順利…」，最後其家人趕到勸說，洪才放棄輕生念頭。

洪男父親表示，其子長期服藥，情緒有時不穩定，中秋過後因細故與家人發生小爭執，想說過幾天就沒事了，不知道會發生這事情，實在很驚訝，感謝警方熱心協助，未來多注意其情緒及動態，避免類似情形發生。

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