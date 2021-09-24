巨路(6192)今年第2季程控工程維修勞務服務收入比重增加，低毛利率的電子材料比重下滑，毛利率達到37.12％，帶動單季獲利創高。法人預期第3季及第4季在工程認列下，營收可望維持15億元以上水準，全年每股盈餘朝8元以上邁進。

巨路第2季營收15.14億元，年增0.3％，不過，毛利率及獲利都創下單季新高，每股盈餘達2.34元。其中，程控工程營收約12.19億元，其餘為電子材料貢獻，累計上半年稅後淨利4.23億元，每股盈餘3.96元。

公司7月及8月營收合計來到10億元，推估第3季營收有望維持上季水準，但因勞務服務收入降低，法人估計毛利率將回檔，但仍高於31～32％的平均水準，第4季又進入認列旺季，整體下半年營收、獲利可望優於上半年。

巨路新接訂單成長主要來自台灣半導體產業，推升第2季新接訂單創下新高；大陸地區因為重工業、石化行業2020年起相關投資回溫，營收也連續4季上揚。但受實體經濟、各國政策變化而做出調整或遞延，法人預期營收認列時間點將拉長，未來有機會受惠於碳中和、ESG等相關需求，帶動工程合約軟體與服務業務提升，有助於毛利率表現。