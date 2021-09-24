國民黨主席選舉將在明(25日)舉行投票，有「最美主持人」之稱的國民黨全國黨代表李明璇今表示，自己一直未公開表態，是因為不願意加深黨內互鬥的印象，不論最後勝出的是誰，自己都會支持。她並向藍營支持者公開喊話，民進黨最希望「分裂的國民黨」，但「青天白日旗」是黨員共同的驕傲，團結在這面旗幟下，「國民黨好，中華民國才會好」。這番話也讓前智庫副董事長連勝文、現任黨主席江啟臣紛紛留言大表認同。

李明璇臉書。

李明璇今(24日)在臉書貼文談國民黨主席選舉，她表示，自己在過去這段時間邀請過江啟臣主席、張亞中教授暢談未來治黨理念和領導方針，而朱立倫前主席和卓伯源前縣長因為行程和時間問題未能邀來節目，因此有點遺憾，但她身為媒體主持人，對4位候選人的態度是公平對待且一致的。

李明璇說，自己也是黨員、黨代表，也有自己的想法，過去一直未表態，是不願意表態後加深外界對黨內互鬥的印象，因此盡力維持中立立場。

對於黨內部分前輩因有所考量，表態公開支持特定的候選人，她認為這並不代表前輩們和其他陣營，就變成真的敵對關係，希望所有支持者們必須要清楚。

李明璇說，許多支持國民黨者，共同的目標是「下架民進黨」，重返執政，讓人民過上好日子；但現在前有民進黨豺狼虎豹擋路，兩側有民眾黨招降納叛，主席選舉理應是團結黨內、強化戰力的關鍵時刻，她的態度很簡單：誰分裂國民黨，我就跟他說再見。誰喊團結、並且用行動展現團結，我就支持誰。

最後她也強調，不論最後是誰當選黨主席，「我會繼續為我們愛的國家，青天白日的旗幟是我們共同的驕傲，團結在這面旗幟下，讓青天白日滿地紅永恆存在，是我們的神聖使命。」

這篇長文，也吸引江啟臣、連勝文、藍委李貴敏等黨內前輩留言，連勝文表示「希望明天是國民黨嶄新的開始，不是末日的來臨」。江啟臣表示「加油！我們一起繼續讓國民黨更好」。李貴敏也表示「大家一起努力，打死不退，力挺國民黨、捍衛中華民國，國民黨好，中華民國才會好」。