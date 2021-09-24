B.T.O.D二次擔任台灣斯巴達障礙跑競賽推廣大使。（寬寬整合行銷提供）

台灣斯巴達障礙跑競賽台中場將於10月23、24日登場，二次擔任推廣大使的B.T.O.D，這次積極為即將登場的障礙賽跑做準備，經過4月賽事的洗禮，B.T.O.D順利完賽拼命增加訓練，除了重拾跑步習慣，也前往健身房努力鍛鍊，團員子賢表示，自從看了動漫《強風吹拂》，燃起了跑步魂，最近都會去跑步，淇揚則附和說自己跟著子賢一起看動漫，雖然一開始覺得很「中二」，看完卻覺得熱血沸騰。

隊長淋雨回憶上次參加賽事的經驗，覺得自己有爆發力，卻不夠「持久」，在賽事前段比較順利，賽事後段卻有些欲振乏力，動不起來。張龍則笑稱，之前會看極限體能王，覺得怎麼可能做不到，沒想到輪到自己上場挑戰時，才發現自己有恐高及鍛鍊不足的問題。問及在健身房訓練時的動力和目標時，團員們紛紛開玩笑說因為可以和漂亮的女教練多「互動」，除了可以訓練身材，還能順便訓練口條，一舉兩得。

從4月的高雄斯巴達賽事到即將登場的10月份台中場賽事，這半年來，歷經了台灣疫情最嚴峻的時刻，B.T.O.D在疫情期間持續街舞的訓練，為的就是希望可以在賽事當天，獻上最完美的開場表演。B.T.O.D笑說這次拒絕「墊底」的方法，就是要比大隊人馬提早兩小時出發，「我們要一邊跑一邊唱歌，讓所有從後面超車的人，都可以聽到我們的歌聲」，期待能與其他選手交流，在後疫情時代一起運動。