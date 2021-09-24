2021國家卓越建設獎昨頒獎，三貂嶺隧道自行車道、林口東湖國小獲得最佳規劃設計類金質獎；中和佳和公園新建幼兒園與公托中心暨地下停車場工程獲最佳規劃設計類優質獎殊榮；五股綠竹社區生態埤塘改造也獲最佳環境文化類金質獎殊榮。

新北市新工處表示，三貂嶺隧道自行車道全國首座採鋼筋作為車道鋪面的案例，將塵封近40年的舊三貂嶺隧道結合自行車道與既有道路，活化廢棄建物改建為休憩節點，極具特色；東湖國小新建工程為有效率使用校地，納入多元教育設施，使校園與社區共享資源，在景觀規劃上特別納入生態環境、食農園區、情境遊憩區、陽光運動場等活動場域，預定將於2022年及2023年分2期逐步完成。

而中和區佳和公園新建幼兒園與公托中心暨共構地下停車場統包工程，以多元使用為主軸，規劃包含幼兒園、托育中心、健身中心及地下停車場，預計2022年完工，完工後將綠美化周邊景觀，並保留民眾休閒遊憩的空間，新增設施與廣場，結合建築物的多元服務，形成中和區新生活圈。

工務局長詹榮鋒對於新工處能夠一次贏得三項殊榮深感欣慰，指出三項獲獎工程目前正如火如荼施工中，預計陸續於今年底至明年陸續完工啟用。

新北市農業局則辦理「綠竹社區33鄰生態埤塘周邊環境及步道改善工程」，重新改善生態埤塘週邊環境及步道，提供當地筍農舒適安全步道，增加遊客停留點，並保護園區內獨角仙棲地而獲獎。

農業局長李玟表示，農業局長期輔導社區推動友善耕作與生態保育觀念。除滿足民眾對食安的要求外，社區也逐漸找回生態多樣性，農業局工程友善環境的整治理念也得到國家卓越建設獎評選委員一致肯定，榮獲「最佳環境文化類」金質獎殊榮。