警方針對汽車駕駛人加強攔查，防制酒後駕車行為。（高雄市交通大隊提供／石秀華高雄傳真）

高雄市警局自9月16日晚間6時起至9月22日晚間6時止，啟動「秋節防制酒駕專案」，動員17個分局投入上千名警力，連續7天的專案共取締232件。其中以林園分局查獲38件最多，酒測值最高者是1名開車酒駕男，追撞停紅燈的自小客，酒測值高達0.92毫克；另有1名75歲的阿嬤也喝醉上路，因騎車搖晃被攔查，酒測值也高居0.61毫克！

高雄市警局連續7天的「秋節防制酒駕專案」，以多點式路檢部署方式，針對汽機車駕駛人加強攔查，專案期間共計取締232件，其中舉發78件、移送154件，以林園分局查獲的38件酒駕案居冠。

1名49歲蔡姓男子駕駛的自小客9月17日行經大寮區萬丹路，在路口由後追撞前方停等紅燈的自小客，警方獲報到場，發現蔡男渾身酒氣還晃神，對他實施酒測，酒測值竟高達0.92毫克。

警方18日另在光明路晚間查獲41歲的蔡姓男子騎車未開大燈，將蔡男攔查，發現蔡男身上有濃厚酒味，酒測值達0.25毫克；9月20日下午，警方在東林西路發現63歲的林姓男子騎車沿路搖晃，趨前將滿身酒氣的林男攔下，酒測值達0.26毫克，訊後送辦。

苓雅分局也在3天的執法時間內，連續查獲3件酒駕，其中30歲的劉姓女子去友人家歡度中秋，騎車被警方攔下，酒測值竟達0.74毫克，卻辯稱：「吃燒酒雞，酒加太多」。

楠梓分局則在9月22日於高楠公路上查獲高齡75歲的黃姓婦人，酒後騎車，酒測值高達0.61毫克，黃婦辯稱因心情不佳，喝了一點酒，訊後被依公共危險罪送辦。

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