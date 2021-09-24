賭王千金何超蓮與大陸演員竇驍公開交往2年多，兩人甜蜜到曾一同上實境節目放閃，讓劉嘉玲都一度誤以為兩人已經結婚，之後才尷尬致歉。近日何超蓮受訪，坦言兩人之間有「交往協議」，但與外界猜想的金錢或經濟問題不同，而是說好吵架時彼此給對方冷靜時間，不在氣頭上亂說話，務實的態度引來網友讚：「不結婚很難收場喔」。

何超蓮先前曾與歌手吳克群交往，分手後常傳出被富二代追求，兩年前她終於公開新男友身分，正是大她3歲，演出過《山楂樹之戀》、《破風》的男星竇驍。今年5月兩人難得一同上真人秀《追星星的人》放閃，何超蓮更表示，交往兩星期後就認定竇驍是對的人，兩人一度傳出密婚，竇驍則否認，澄清因何超蓮的父親病逝，目前還在守喪期，暫時沒有此計畫。

何超蓮和竇驍曾一同上節目放閃。（圖／翻攝自何超蓮Laurinda、竇驍微博）

而小倆口愛的高調，自然也引來部分酸民唱衰，曾有人預言：「早晚會分手」，何超蓮高EQ回：「我就不分」。今年7月何超蓮和竇驍被拍到一前一後現身機場，全程無互動，兩人臉還有點臭，疑似貌合神離情變，引來許多人討論，近日，何超蓮接受雜誌專訪，總算親自給解答。

網友虧兩人「不結婚很難收場」。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

據《新浪娛樂》報導，談到這段感情，何超蓮分享男友為她做過最浪漫的事就是在爸爸何鴻燊過世後，竇驍選擇放下工作，不顧隔離期直赴香港陪她走出悲痛，竇驍則讚女友手藝好又細心，他拍夜戲時，何超蓮會熬湯送到片場探班，相當在乎男友健康，兩人更承認現在已經進入「試婚」階段，平時兩人相處有默契，協議好吵架時不口出惡言，同意暫時分開冷靜後再處理，當天的事當天解決，絕不拖到第二天，兩人才能相處融洽，對此，網友回：「希望你們好好的，一路到白頭」、「很看好這一對」、「快點原地結婚吧」。