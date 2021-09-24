世界衛生組織（WHO）今天建議用美國雷傑納隆藥廠（Regeneron）開發的抗體雞尾酒療法來治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病），不過對象僅限有特定健康狀況者。

世衛在英國醫學期刊（BMJ）發表的研究指出，非重症但仍有高住院風險的COVID-19患者，以及無法產生足夠免疫反應的重症患者，都可以接受這種抗體雞尾酒療法。

法新社報導，這種療法是世衛推薦的第3種COVID-19療法，已納入世衛針對COVID-19藥物的現行指南中。

據英國醫學期刊內容，3項尚未經過同行評審的臨床實驗發現，雷傑納隆結合casirivimab和imdevimab的抗體雞尾酒療法，能減少未接種疫苗、年長或免疫抑制COVID-19患者的住院風險。

世衛建議涵蓋的第2類患者中，另一項實驗報告指出，採行這種療法的患者，在死亡人數、需要用到機械性呼吸器的病例數都有所減少。

不過世衛總結指出：「這種抗體療法的任何好處，對所有其他COVID-19患者來說恐怕都沒什麼意義。」

路透社報導，這種療法已獲美國緊急使用授權，去年被用來治療染疫的美國前總統川普時獲得關注。歐洲正在審查這種療法，英國上個月已率先核准。

世衛在另一篇聲明中呼籲雷傑納隆降低價格，並在全球公平分配此一療法，特別是中低收入國家。

這項在美國名為Ronapreve或REGEN-COV的療法，是雷傑納隆的一大生財利器，今年第2季在美國的銷售額為25.9億美元。

雷傑納隆將在明年1月前另外供應美國政府140萬劑REGEN-COV，每劑售價2100美元（約新台幣5萬9000元）。