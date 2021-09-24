無罪還要賠?天理何在?台灣刑事與民事司法判決各走各的路早已見怪不怪，但長年來從不見司法界積極修補，兩者見解不一的狀況讓民眾無法適從。

最顯著的案例，就是前宜蘭縣議員賴良洲，2018年選舉前買了16盒240元的蘋果禮盒送給親朋好友，因3位是選民，一審將他依賄選罪判刑3年，台灣高等法院及更一審都認為檢方舉證不足改判無罪，檢不服提上訴，最高法院駁回，賴無罪確定。

檢方及落選頭林金龍提起的民事「當選無效訴訟」，一審採信賴的說詞，駁回當選無效，但上訴高院，遭逆轉改認定賴賄選，判決當選 無效，因屬二審定讞，去年3月賴失去議員資格，改由林遞補。賴當時感嘆，刑事民事判決不同，讓人難以信服。

賴被訴2018年參加宜蘭縣頭城鎮選區縣議員選舉，他為求當選，買市價240元的蘋果禮盒共16盒，到選區內3名有投票權的選民家中拜訪，並贈送蘋果禮盒，要求3人在議員選舉時投票支持他。

一審宜蘭地院依賄選罪將賴判刑3年，褫奪公權5年，他不服提上訴，高院認為，賴良洲從事殯葬業有送禮習慣，且送禮對象不只檢方認定的3位選民，並非賄選，逆轉改判無罪。

案經最高法院撤銷發回，高院更一審昨日審結認為，賴在中秋節前到吳、張及陳姓3位選民家，致贈蘋果禮盒，但吳父與賴的父親是舊識，且吳的哥哥是賴經營的葬儀社抬棺團隊人員，吳的先生過世後，也委請賴辦理其夫喪事，彼此關係密切。

另名張姓選民從事搭棚工作，與經營葬儀社的賴男合作多年，交情甚篤。陳姓選民長年擔任漁會理事，也是賴的舊識，況賴當天還送禮 給更多沒有投票權的人，包括葬儀社客戶、工作伙伴等，難認他有賄 選的犯意，因此仍判決無罪。檢上訴後遭駁回。

台灣高等法院刑事庭法官，前後兩次審理都認為，無法因此證明他涉及賄選都判決無罪，但民事庭法官卻認定 是賄選，民刑法官各唱各的調，判決惹爭議。

法界實務人士指出，刑事判決所認定的事實，在獨立民事訴訟中， 固然沒有拘束力，但民事法院就當事人主張的有關事實，及所聲明提出的證據，仍應調查斟酌，不能全盤都抹煞。類似本案同一個事實， 同一個法院民刑事認定不同，雖說是個案法官依法獨立審判，但判決 結果矛盾，如此歧異的「雙標判決」，真的會讓人民，難以信服，法 院應該盡量避免這種情形出現。

高院刑事庭，及更一審合議庭都認為，人際間禮品致贈，究竟是一般聯誼的正當作為，或專因特定選舉所提供的賄賂，應仔細分辨，釐清是否構成犯罪。

依國民的法律感情及生活經驗評價，賴良洲致贈價值240元的普通 水果禮盒給3名選民，還算合乎社會日常的禮儀活動餽贈，且不逾越社會相當性，難認定3人收了禮盒1盒，就受影響而動搖投票意向。送 、收雙方欠缺對價關係存在，檢察官的舉證，仍有合理懷疑，無從形成被告有罪確信。

不過，同屬高院的民事庭看法不同，認為以社會常情，贈送每顆3 0元、一盒240元的蘋果禮盒給親朋好友，何人能信參選一方送禮盒，但對方全無贈送，誰對選民投票意向會有影響，顯而易見，因此認定賴賄選。

但單憑法官心證，民事及刑事不同調，如此的司法判決如何讓人民信服。