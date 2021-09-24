蘋果iPhone 13今(24)日開賣，今年蘋果定價策略成為一大亮點，甚至出現比iPhone 12更便宜的現象，包括中華電(2412)、遠傳(4904)高層均看好此讓利將吸引更多果粉燃起換機魂。

總經理井琪認為，遠傳到貨量充足，iPhone 13比前一代便宜一些，遠傳的資費方案也很划算，1399資費就能0元將iPhone 13帶回家，對於買氣非常有信心。

本次蘋果在iPhone 13的訂價相當「接地氣」，甚至比iPhone 12更便宜，電信業也皆看好此一特徵將推升果粉換機潮，除遠傳外，中華電同樣看好這一點會吸引果粉換機。

井琪也指出，目前仍有許多消費者使用4G版的iPhone，今年蘋果已經推出第二支5G版iPhone，且遠傳的購機方案相當有競爭力，也推出舊換新機活動，相信能帶動4G用戶升級5G。

今年雖然受到疫情影響，但iPhone市占率仍逆勢上揚，去年市占率為34%，今年前8個月提升至37%，遠傳看好iPhone 13未來的銷售，今年來遠傳預購的有七成用戶選擇iPhone 13 Pro，遠傳iPhone用戶搭配高資費的比例超過9成。

盼蘋果新機衝5G用戶似乎是每一家電信業者的心聲，遠傳目前5G用戶逾百萬、滲透率已達到20%，井琪表示，遠傳會持續研究讓客戶感受到將心比心的5G資費，削價競爭不利於市場健康，希望最好不要發生，5G成本不只有頻譜費用，還有基地台、維運等支出，希望大家以合理價格爭取消費者認同。

以空機價來說，iPhone 13、iPhone 13 mini提供128、256、512GB三種儲存空間，iPhone 13 mini售價為22,900元、26,400元、33,400元，iPhone 13則是25,900元、29,400元、36,400元。iPhone 13 Pro提供128、256、512GB與最新的1TB四種儲存空間，除以往的銀、金、石墨色外，更祭出新色天峰藍色，iPhone 13 Pro售價為32,900元、36,400元、43,400元、50,400元，iPhone 13 Pro Max為36,900元、40,400元、47,400元、54,400元。