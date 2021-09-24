測試廠欣銓(3264)16日除息交易一度填息達9成，惟當日終場翻黑收跌、並跟隨台股一路拉回，窘陷貼息。不過，昨（23）日股價在台股強彈下止跌小漲0.67％，今（24）日在買盤敲進下放量勁揚6.67％至64元，順利重返填息路、領漲封測族群。

欣銓2021年8月自結合併營收11.34億元，月增6.06％、年增達35.06％，連3月改寫新高。累計前8月合併營收77億元、年增達28.06％，續創同期新高。上半年稅後淨利11.21億元、年增達44.21％，每股盈餘（EPS）2.37元，雙創同期新高。

欣銓受惠訂單需求強勁，今年以來營運動能暢旺。公司看好半導體市況，預期5G及射頻（RF）需求持續成長、通訊需求同步看旺，並希望車用需求能強勁復甦，並對此將今年集團資本支出自50.85億元調升至70.85億元，創下歷年新高。

展望下半年，欣銓先前法說會時預期市況及營運可望維持旺季水準，配合擴產效益持續顯現，表現可望略優於上半年。董事長盧志遠表示，公司在積極擴產之際同步優化生產效率，盼藉此帶動營收成長最大化。

投顧法人認為，下半年為半導體產業傳統旺季，目前市場測試產能仍供不應求，加上IDM廠自有封測廠因疫情降載營運、擴大委外釋單，看好欣銓下半年營運持續暢旺、可望逐季創高，使今年每股盈餘有望突破5元，維持「買進」評等。