聯準會周四發布報告指出，在股市上漲和疫情引發的房市榮景帶動下，第二季美國家庭財富暴增至141.7兆美元，創下歷史新高。

股市飆漲帶動美國整體家庭財富增長，第二季股票價值增加3.5兆美元。同一期間，納入再投資股利，標普500指數總報酬率略高於8.5%。

根據聯準會這份有關於家庭、企業和政府財務的最新季度報告，不斷上漲的房地產價值則增加約1.2兆美元。

與第一季相比，美國家庭總財富增加5.9兆美元。

第二季美國家庭存款總額為10.6兆美元，較第一季的10.8兆美元下滑，而支票帳戶餘額從第一季的3.3兆美元擴大至3.6兆美元。

這份最新的美國家庭財富報告，以及在這場大流行病期間，美國家庭財富的增長方式，凸顯出這次經濟低潮的獨特之處。隨著政府推出規模空前的貨幣和財政激勵措施，強化了個人財富並推動資產價格飆升，美國家庭財富自2020年第一季以來已經暴增31兆美元或相當於28%，財富增長的力道之強勁前所未見。

報告亦指出，第二季家庭債務季增年率為7.9%，高於第一季的增長6.7%。非金融企業借款季增年率為1.4%，較第一季的4.3%大幅放緩。聯邦政府借款季增年率為9.6%，高於前一季增長9.0%。