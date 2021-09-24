金門女孩陳珮茹在走踏故鄉美景和收錄美聲的路程，帶領鄉親隨著悠揚的組曲遍訪著名景點。（金門縣府觀光處提供）

「寧之歌」影片吸引大批網友按讚和分享。（金門縣府觀光處提供）

疫情下的金門群島，沒有喧囂的穿梭人潮，只有停格的靜謐，縣府觀光處粉絲專頁「觀光逗陣行」在秋意乍起的此刻發表即景「寧之歌」宣傳影片，從空山鳥語啾啾到波瀾壯闊的海濱，蒐羅入鏡的景點只聽到大自然的脈動，療癒人心的畫面美得讓人陶醉，上線短短2天就吸引破萬觀看人數。

看見金門之美 「寧之歌」打造島嶼療癒觀光

縣府觀光處長丁健剛表示，新冠肺炎疫情席捲全球，整個世界瞬間停頓、安靜下來，正是這支打造金門島嶼療癒觀光新形象的發想，很期待被譽為上帝遺落在九龍江口的一串珍珠，籠罩寧靜、優雅氛圍的金門海島吸引更多遊客來到，在微風輕送中徜徉在島嶼限定的浪漫裡。

「寧之歌」影片是由宜勤廣告有限公司規畫、拍攝，邀請金門女孩陳珮茹擔綱演出，喜歡聆聽大自然聲音的她，在走踏故鄉美景和收錄美聲的路程，帶領鄉親隨著悠揚的組曲遍尋歐厝沉睡戰車、天空之城、高洞、古樸街景、陳景蘭洋樓、植物園、北山播音牆、中山紀念林 、北山斷崖、古寧頭海岸等著名景點，看見將疫情阻絕於島外，全台唯一淨土的金門，一種島嶼專屬的寧靜之美。

這支主打聽到大海的聲音，感受到森林呼吸，讓網友驚嘆金門之美的影片，在網友按讚和「金門真的可以用聽覺的來體驗」、「拍得真好，去了幾次，看了還是好心動」、「熟悉的景點＋漂亮的金門女孩，金門縣政府超級用心」的留言中，似乎也預約新一波觀光熱潮的來到。