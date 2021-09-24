花旗集團發表報告，認為即使債台高築的恒大集團實現有序重組，大陸房價也將走弱，繼而拖累經濟增長。

報告預期，恒大重組結果可能是，現正進行的項目由另一公司接手，壞帳留在銀行的資產負債表上，且未必按市值計價，其他房企的監管壓力可能減輕。

花旗認為，當局可能通過實施價格下限來試圖限制恒大劈價賣樓而造成的房價下跌，但此方法或行不通；結果或致交易縮萎，恒大貨尾單位囤積會持續更長時間。

該行估計，鑑於房地產行業約佔中國GDP的30％，在新冠疫情等不利因素下，經濟增長可能繼續放緩。