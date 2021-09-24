美國國務卿布林肯今天表示，在對阿富汗新政權具關鍵角色的巴基斯坦、中國和俄羅斯談過後，他認為全球將團結一致給予塔利班施壓力。

布林肯（Antony Blinken）今天在聯合國大會（UN General Assembly）的空檔會見巴基斯坦代表，昨天晚上也和中國、俄羅斯等其他4個有否決權安理會成員國的部長會談。美軍2001年推翻塔利班政權時，巴基斯坦是塔利班的主要盟友。

布林肯告訴記者：「我認為在作法上和目的上，有很強的一致性。」

「塔利班表示，他們尋求國際社會的認同、支持，他們與國際社會的關係將取決於他們的作為。」

布林肯重申，在對塔利班的要求中，美國最重視的，是允許阿富汗本國和外國民眾能自由離境，尊重婦女、年輕女性和少數民族的權利，及不讓阿富汗再次被蓋達組織（Al-Qaeda）等極端組織利用。

美國國務院表示，布林肯與巴基斯坦外交部長古瑞希（Shah Mehmood Qureshi）會談時，強調了「協調我們外交接觸的重要性」。

巴基斯坦呼籲與塔利班接觸並將阿富汗的資產解凍，不過古瑞希本週稍早表示，不急於承認新的塔利班政府。西方國家目前反對承認塔利班政權。

在與布林肯會談時，古瑞希開門見山就說：「我們必須找到一起努力的方法實現我們的共同目標，即和平和穩定。」

中國和俄羅斯都已與塔利班接觸，但沒有承認他們，且中俄兩國長期以來都對伊斯蘭極端主義感到擔憂。

美國總統拜登之前表示，將打了20年的戰爭再延續下去毫無意義並撤回美軍後，塔利班上個月迅速拿下阿富汗。