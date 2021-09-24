「齊天大聖」林秉聖24日正式加入新北中信特攻籃球隊！過去兩年都在中國大陸NBL聯賽征戰的林秉聖，返台選擇投入T1 League，他霸氣宣告新賽季展望，「不管在哪個舞台，我都隨時準備好自己，我在T1的目標就是要拿MVP，向大家證明我出外闖蕩後的能耐！」

身高185公分的林秉聖，和哥哥林任鴻一樣踏上籃球路，但不同於哥哥高中就是南山高中的冠軍成員，林秉聖從強恕高中到文化大學都不曾嘗過冠軍滋味。過去兩季在NBL的他表示，返台投入T1，渴望籃球新旅程能和中信特攻贏得一座夢寐以求的冠軍金盃。

而T1 League新職籃舞台，也誕生第一對球員兄弟檔！林秉聖的哥哥林任鴻目前效力高雄海神，兩人未來有機會在T1賽場上演兄弟鬩牆，林秉聖表示現在不用多說，到時候場上用籃球說話就好！他也向哥哥喊話，「如果真的場上對到，儘量不要往我這邊進攻，不然到時候被我抄球就沒辦法囉！」

回顧林秉聖加入NBL陝西豪門信達隊兩年期間，在攻守兩端都展現拚勁。2021年NBL賽季，場均獲得18.6分鐘出賽時間，繳出平均9.9分、4籃板、3.9次助攻、2.4次抄截數據。此外，他的三分球命中率5成09，在全聯盟排名前3。

「在大陸打球這兩年的歷練，讓我學習到許多經驗，當時我也是告別UBA後，就直接投入職業賽場，從學生球員的老鳥變成職業隊菜鳥，新環境和角色轉換都花很多時間適應。而中信特攻大家庭裡，有許多隊友年紀也比我小，我希望能多幫助他們，帶大家一起進步。」林秉聖說。

中信特攻總教練李逸驊分析，林秉聖在經歷NBL洗禮後，不但急停跳投能力大幅提升，身體素質也更上一層樓，一加入中信特攻訓練馬上有效提升整體訓練強度，「此外，秉聖也是名充滿能量的球員，個性相當外放活潑，很快就融入適應新隊友和新環境，帶動整個球隊氣氛變得相當活絡。」

文化大學教練陳暉特別談到，林秉聖早在大二時就奠定旅外挑戰的雄心壯志，「當時我剛回到文化執掌兵符，和所有球員面談，全隊只有秉聖回答他的目標是挑戰赴中國打球。」陳暉進一步分析，林秉聖自主能力強，UBA時期就算已經是主力，還是維持比別人更多的訓練量，連比賽前一天都跑去做重量，「秉聖積極自律的態度，正是他成功西進挑戰的最大主因。」

陳暉教練觀察，林秉聖經過NBL兩年洗禮，控球經驗以及成熟度都有所成長，他也期待秉聖加入中信特攻，能持續提升在場上溝通與提醒隊友的能力，並期待他未來能成功披上中華隊戰袍，「秉聖籃球生涯還沒打過中華隊，我希望他在中信特攻能拿出亮眼表現證明自己，並獲得青睞成為明年世大運代表隊的一份子。」