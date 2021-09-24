美國有科學家在1930年代初期就注意到，新墨西哥州白沙國家公園出現「幽靈腳印」，且唯有地面夠潮濕時才會出現，乾了又會消失，起初以為是大腳怪的腳印，直到近幾年科學家著手研究，發現這竟是2.1萬至2.3萬年前的人類足跡，也顯示人類在末次冰盛期就已抵達美洲。

根據《國家地理》報導，1930年代初期有科學家注意到，白沙國家公園（White Sands National Park）的乾涸湖床上，竟出現好幾個腳印，長22英寸、寬8英寸，當時以為是傳說中大腳怪存在的證據，不過有趣的是，每當地面夠潮濕時，這些腳印才會顯現出來，因此當時又被稱做「幽靈足跡」（ghost tracks）。

野生動物科學家大衛布斯托斯（David Bustos）表示，發現腳印後也促使科學家進行研究，在國家公園裡發現數千個足跡，例如巨型樹懶和猛獁象等，牠們時常在古奧特羅湖（Lake Otero）附近徘徊，而這座湖約在1萬年前就已乾涸，河床富含石膏成分的土壤，被風侵蝕形成沙丘，底下的腳印也跟著露了出來，但並不明顯，唯有地板夠濕時，表面顏色會發生微弱變化而被肉眼看到。

直到2016年，科學家才證實這些腳印是人類的足跡，布斯托斯提到，他們為了瞭解腳印年分而刮去上面沙層，在白沙國家公園的腳印上下層硬土中，挖掘出8款不同尺寸的腳印，以腳印的大小判斷，應該是青少年和兒童的，還發現古老水生植物種子，透過放射性碳定年法確認年代，腳印可追溯至2.1萬至2.3萬年，此研究也被發布於《科學》期刊。

其中一處足跡被認定是美洲最早的已知足跡，也是最古老人類在北美洲生活的證據，而共同研究的英國伯恩茅斯大學環境和地理科學教授貝內特（Matthew Bennett）指出，任何人類遺跡都存在爭議，不過腳印是非常明確的證據，也顯示古人類於末次冰盛期（Last Glacial Maximum）就抵達美洲，康奈爾大學考古學家托馬斯·厄本 （Thomas Urban）表示，且人類足跡中混雜動物的蹤跡，表示人類至少在北美洲生活2千年。