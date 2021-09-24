謝忻近期積極復出，受邀《地球黃金線 網路版》節目錄影。（TVBS提供）

謝忻（右）示範爆胎當天警示後方來車的誇張動作，讓雷尼（左）及哈孝遠看傻眼。（TVBS提供）

謝忻（中）於節目中分享爆胎事件的情況，並與主持人哈孝遠（右）學習雷尼傳授的換輪胎技巧。（TVBS提供）

藝人謝忻前陣子在個人臉書上分享突發爆胎意外，由於對汽車基本保養不甚瞭解，只能心急等候道路救援。TVBS網路節目《地球黃金線 網路版》邀請謝忻於節目中分享當天情況，並由專業汽車達人雷尼親自教授她更換輪胎的技巧。

謝忻月初在高速公路上行駛間突遇爆胎情況，不知如何是好的她只能急忙報警尋求協助，這才發現她對自己愛車的緊急工具及三角警示牌收納位置完全不清楚，被主持人哈孝遠評為高速公路上的「無知婦女」。當天好不容易找到反光背心的謝忻，也向哈孝遠及雷尼示範，還原在路肩穿著反光背心邊跳邊揮手、警示後方來車的誇張動作，但在半夜漆黑的夜色下，爆胎當天正逢鬼月期間，穿著反光背心的她看起來非常嚇人，也沒有車輛敢停下來，被挖苦「像7月半在招魂」。

謝忻在節目中也親自駕駛奧迪愛車，學習換輪胎的各項步驟與技巧，但哈孝遠一看到收納備胎與工具的後車廂內空蕩蕩，驚呼「不可能，怎麼可能這麼乾淨」，當鏡頭一帶到車內，這才發現原本放在後車廂內的各式雜物早已全部挪到車內，雜亂景象讓他直呼誇張，也讓雷尼大喊：「這就跟高嘉瑜的房間一樣啊！」以上內容將於24日中午12點30分在「黃金試車組」YouTube頻道以及晚9點在「地球黃金線」YouTube頻道、Facebook播出。