退休準備平台已上架逾30張保單，富邦人壽24日指出，25到34歲年輕世代有34％會開始財務規劃，比率略高於35~49歲中年族群的32％，若想從退休平台以神單預先規劃退休及家庭保障，建議越年輕開始省越多，且分未雨綢繆型、步步建構型、愛不留憾型來規劃保單。

金管會委由集保公司在基富通網站上架構的退休準備平台，首度加入保險商品，小額終老、定期壽險及重大疾病，附加費用率都限制不得逾總保費的10~15％，比起市售同款保單附加費用20~30％不等，光附加費用一張保單就省10~15％，同時因為是保障型商品又在退休平台上架，保單預定利率1.25~2％，比起目前新台幣保單普遍在1％甚至更低，保費亦會便宜不少。

以富邦人壽上架的保單為例，若30歲男性要「買滿買好」，即小額終老保額50萬元，加上7萬元的傷害附約，一年費要27749元；定期壽險保額450萬元一路保障到70歲，保費要21645元，再加上重大疾病保額50萬元，保障20年，一年保費2055元，等於一年保費共要51449元，平均每天要付141元，大約是一杯星巴克拿鐵的費用。

若45歲時不幸罹癌，46歲過世，則可領550萬元，若是車禍造成重度癱瘓，二年後過世，則是總領557萬元。

富邦人壽第一項建議是年輕族群可利用退休準備平台自主規劃保障，且越年輕投保，保費省越大，例如一樣是「買滿買好」，25歲男性一年保費45154元，比30歲者省6295元。

第二項建議是若是未雨綢繆型的年輕人，即風險意識較強，擔心自己可能不幸腦中風、癱瘓、急性心肌梗塞（重度）或罹癌（重度），可先考慮重大疾病險，最高保額50萬元，最長保障20年，亦可選一年期保費更便宜。

第三項建議是步步建構型的年輕人，即希望隨收入及責任逐步增加保額者，就先選定期壽險，有5年期、20年期及保障到70歲，可視收入及人生階段逐步增加保障。

第四項建議是愛不留憾型的年輕人，即擔心自己發生意外或提早離世時，增加家人經濟負擔，就建議投保小額終老，有基本保障50萬元，若加上意外附約部分，最高增加7萬元。