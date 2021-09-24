CINNO Research指出，進入8月份以來，面板供需反轉期來臨，上游材料緊張程度逐漸緩解，各因素疊加導致電視面板價格回落明顯。但AMOLED智慧型手機、平板電腦、筆電、顯示器等面板應用報價依舊相對穩定，個別產品報價還有1～3％漲幅。對應到面板廠稼動率（產能利用率）來看，8月大陸各面板產線仍保持高位稼動。

根據CINNO Research月度面板廠投產調研數據顯示，2021年8月大陸LCD液晶面板廠平均稼動率為94.6％。其中4.5代～6代線平均稼動率為91.8％，8代～11代線平均稼動率為95％，相比7月微降0.4個百分點。總體而言，8月大陸LCD產線稼動率未出現明顯波動，預計9月稼動率調整幅度會大於8月。

手機面板第一季提前拉高的庫存水位未完全消解，疊加上游零部件缺貨影響，終端開始控制面板庫存，AMOLED面板價格受晶片缺貨影響將繼續保持高位橫盤。大陸AMOLED面板廠8月總稼動率為53.2％，以6代線平均稼動率來看，8月相比7月微增1.1個百分點，OLED面板產線稼動率仍未明顯提高。