網路家庭旗下通路PChome 24h購物今天上午8時首賣iPhone 13系列新機現貨，開賣3分鐘業績突破新台幣1億元，10分鐘就帶動蘋果旗艦館業績較平日同時段暴增100倍。

配合政府防疫規範，消費者今年多傾向線上下單，PChome旗下網家速配物流車隊超前部署，開賣後台北都會區最快85分鐘到貨服務，第一支iPhone 13新機於上午9時25分送達台北市中山區消費者手中。

PChome 24h購物今天開賣iPhone 13系列新機，10分鐘內iPhone 13 Pro Max大批現貨全數完售，其中128G和256G最受歡迎。話題新色為消費者首選，全台由iPhone 13 Pro天峰藍居冠，其次為iPhone 13粉色，2款皆於半小時內售完。

網家進一步觀察，iPhone 13系列現貨開賣前1小時（上午7時至7時59分），網站上已有超過4萬名消費者守候開搶，整體流量較平日同時段翻倍成長，其中行動端訂單比例超過60%，主因多數消費者使用行動端下單，搭配物流宅配到家或辦公室。

此外，今年無接觸支付為主流趨勢，消費者使用信用卡及行動支付購入iPhone 13系列新機的需求大幅提升，占整體新機訂單比例超過80%。（編輯：張良知）1100924