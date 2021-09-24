澳洲前駐美大使霍基（Joe Hockey）認為，兩岸議題幾乎無可避免將成為一大挑戰，美國可能5年內會遭遇嚴峻考驗。

「澳洲金融評論報」（The Australian Financial Review）昨天報導，霍基表示，即使澳洲最親密盟友美國先前有一位不願以武力回應任何中國行動的總統，美國國會氛圍仍非常明確是「挺台」。

他表示，轉折點之一可能是國會表決是否派送先進軍事軟硬體，「這類舉動將觸動中方」。

霍基也說，企業對於在中國營運一事時常太天真，忘了北京當局「唯一焦點」是中國共產黨的永續發展。

他說，「一切攸關集權，並控制任何你認為會威脅到北京當局利益的人」，還說這時常意味下重手干預以集中控制經濟。

「肅貪基本上是指打壓任何他們不喜歡的有錢人。他們可以利用惡性司法系統祭出重罰。」

霍基目前是全球資產管理公司VGI Partners顧問，他在公司一場線上論壇上表示，對北京當局而言，挑戰是管制企業的方式不會讓勞工因為許多中國人民面臨的根本劣勢而起義。

不過對澳洲來說，挑戰是一邊與最大貿易夥伴中國和最親密盟友美國維持良好關係，一邊要在美中之間取得平衡。

霍基表示，在美國前總統川普執政時，北京當局未能在美國將盟友視為理所當然之際趁機獲利。

他說，美國基本上並未善待盟友，使得他們開始轉向，「但中國動作太慢未能抓住機會，而且太傲慢」，中國「本可拉走一些國家並贏得青睞，但最後反而逐漸失利」。

他表示，中國會持續輸是因為自己是惡霸，他還表示中國沒有可信任的朋友，也不喜歡被那樣批評。

他指控北京當局試圖收買朋友，並說這種關係不會長久，因為不是根基於共同價值觀，反觀美國建立的關係是以共同價值觀為基礎。

然而霍基不談澳洲總理莫里森（Scott Morrison）政府和習近平政權之間的冰冷關係，而是讚揚西澳州政府在維持關係上表現良好。

「大體上，對中國做生意很好，但不想受制於他們，就這麼簡單。」

6月有澳洲媒體報導，西澳州政府聘用2名與中國統戰部有關係的僑領擔任顧問，州長麥高恩（Mark McGowan）還批評澳洲對中政策「違反自己的利益」，更與中國外交部發言人互相附和。