電商與電信業者今天同步開賣「iPhone 13」系列，網家(8044)旗下PChome 24h購物今日早上8點正式首賣，站上開賣三分鐘業績飆破億元、短短10分鐘即帶動Apple旗艦館業績較平日同時段暴增100倍，顯見今年四機齊發魅力無限，瞬間引爆換機熱潮。

PChome 24h購物今開賣10分鐘內，iPhone 13 Pro Max大批現貨全數完售，其中128G和256G最受歡迎，且今年首推iPhone 13 Pro 1TB超大容量方便影音儲存，宛如小型行動硬碟，躍升智慧型手機新寵，其次則以iPhone 13 128G最為熱銷，而多款話題新色仍為消費者首選，全台由iPhone 13 Pro天峰藍居冠、其次為iPhone 13粉色，兩款皆於半小時內搶購一空，而台南消費者更愛iPhone 13 Mini星光色。進一步觀察，iPhone 13系列現貨開賣前一小時(7:00-7:59)，站上已超過4萬名消費者在線守候開搶、整體流量較平日同時段翻倍成長，一開賣即湧現搶購熱潮，其中行動端訂單比例超過60％。

此外，旗下網家速配物流車隊超前部屬，開賣後台北都會區最快85分鐘到貨服務，其中第一支iPhone13新機已於上午9點25分送達台北市中山區消費者手中，滿足消費者上午訂、上午到的體驗。