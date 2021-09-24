新竹縣議會24日邀請所有縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市代表會正副主席，就新竹縣市合併討論，多數出席者均反對竹竹合併，反而基於同為客庄立場，支持竹竹苗合併升格，並認為2022年太過倉促，應從長計議，並聽取地方意見，議長張鎮榮也指出，若未先修財政收支劃分法，未來升格，預算恐也增加不了多少，認為應先修法。

會中多數人認同鄉鎮市公所改制區公所是弱化地方治理、議員席次縮水使偏鄉聲音更難被聽見、鄉鎮市民代表消失無法反映基層民意、行政中心轉移恐讓偏鄉更加邊緣，財政收支劃分法未修法，無益統籌稅款的增加。

立委林思銘辦公室的法務副主任楊青霞指出，財政收支劃分法使統籌分配款過度集中直轄市，未來可能流於人事成本，反而無益於偏鄉建設。地方制度法規定內政部也可依據國土需求提出合併，她憂心民進黨以執政優勢強行通過，只徵詢黨內意見。

議員連郁婷也表示，財政收支劃分法若不修正，升格第七都也是與其他六都分70％的大餅。她在竹南長大、在新竹女中讀書，又曾在竹東就業，她說這是很多竹、苗人的生活型態，以她個人立場，也較為支持竹竹苗合併，且新竹科學園區管理局所轄包含竹科、生醫、竹南、頭份等園區，合併升格對產業也更完整。

連郁婷指出，竹竹苗合併是非常複雜的問題，無法在2022年就完成，她建議以2026年為目標，先設法修地方制度法、財政收支劃分法、地方區域法等。縣議員陳栢維也表示，鄉親不懂合併升格的狀況，他未來人事會大幅成長，成為拖垮經濟的負擔，但是編列的人事是否有幫地方做事？

縣議員林禹佑抨擊，「中央很像在強暴地方」，若在合併人口數做修正、逕行強制合併，「不是解決問題的根本之道」，林禹佑也認為合併不應草率，配套措施應更完善。縣議員劉建民也說，他在桃園市政府服務12年，桃園單獨升格就籌備3、4年，有開不完的會討論配套等，也認為合併太過倉促。

湖口鄉長林志華也表示，不少國家直轄市數量極低，台灣已經有六都，卻缺乏滾動式檢討，憂心地方代議士的減少，恐讓偏鄉更加邊緣，也質疑行政效率會更高。

這場會議幾乎全體出席，縣議員的部分僅有民進黨2名議員未到，鄉鎮市長唯有五峰鄉長葛忠義未出席，代表會則有湖口鄉、尖石鄉因有排議程、會勘也無法出席，本人未到者也有請代理人員出席。