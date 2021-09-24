由新竹市長林智堅提出的竹竹合併倡議，新竹縣議會24日邀請所有議員、鄉鎮市公所及鄉鎮市代表會正副主席共同討論，不僅議長張鎮榮抨擊立委柯建銘支持是為林智堅量身訂作，橫山鄉民代表會主席古鋓明也諷刺，為了他個人的意圖「把所有人拉進來」、「太厲害了」。

張鎮榮致詞時提及，林智堅在2017年被問及此議題時，卻說沒有討論過，如今拋出這個問題，並想要趕在2022年6月前完成，還獲得立委柯建銘支持，他認為是量身訂作、因人設事。

古鋓明也說，林智堅好偉大，為了他個人的意圖「把所有人拉進來」、「太厲害了」，苗栗縣負債累累，新竹縣就沒有負債嗎？而彰化符合升格的人口門檻，為何不升？難道台東宜蘭花蓮也要合併升格變成直轄市嗎？他說，為了林智堅的一句話，新竹縣就開了2次會，他反對竹竹為此合併，「要的話就把苗栗併入」。

縣議員蔡志環更批評，「拋出議題的人心裡在想什麼？」這麼粗暴的手法、草率的行事風格，在疫情肆虐當下，疫苗接種率仍不高，「我們要保民、保命」，但林智堅卻為了個人的去路，在此時拋出這個議題。