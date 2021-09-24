中國大陸房地產巨頭恒大集團財務風暴持續延燒，儘管恒大順利支付周四（23日）到期的3590萬美元（約新台幣10億）的境內債券利息，但恒大並未說明能否結清另外兩筆總和約1.31億美元（約新台幣36億）的境外債券利息，加上大陸當局遲遲未表態是否願意救恒大，使得市場信心相當低迷，這也讓專家認為，許多投資人已不認為恒大能如期支付利息，且此事至少還要1個月才會比較明朗，當局的態度相當關鍵。

路透社報導，恒大近期還有原定周四到期的8350萬美元（約新台幣23億）與下周三（29日）到期的4750萬美元（約新台幣13億）的境外債券利息，若錯過期限有30天的寬限期，目前恒大並未公開說明將如何處理這兩筆迫在眉睫的債務。

對此，全球資產管理集團Janus Henderson新興市場首席分析師Jennifer James表示，「目前市場認為，恒大美元債券的投資者最終能拿回的資金會非常少，且最有可能的結果是，公司跟債權人接觸並達成債務重組的協議。」

由於恒大近期兩筆債券都有1個月的寬限期，因此Jennifer James認為，此事還需要至少1個月左右的時間才會較趨明朗，而大陸當局的態度將會是最大關鍵，已有不少投資人已做好拿不回資金的準備。

報導指出，由於恒大只有約200億美元（約新台幣5600億）的債務是在國外所欠下，對於全球市場的影響較低，但恒大對國內的影響卻是相當大，如果恒大全面崩潰，可能會使占大陸經濟四分之一比重的房地產業瓦解。

法國興業銀行分析師強調，「若恒大問題失控，房地產銷售與投資將放緩，這會使GDP下降近1個百分點，且決策者的拖延時間拉長，硬著陸的風險就越高。」

現階段大陸當局並未就恒大債務風暴表態，使得外界對於官方是否會出手相救的傳聞四起，星展銀行駐新加坡宏觀分析師Wei-Liang Chang表示，「由於大陸制定政策的節奏難以掌握，當局很可能會選擇繼續拖延時間。」